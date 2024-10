ALTEN Maroc ouvre les inscriptions pour sa campagne de stages 2024-2025

ALTEN Maroc a annoncé le lancement officiel de sa campagne de stages 2024-2025, dans la continuité de son engagement à soutenir les jeunes talents, après le succès retentissant des éditions précédentes.

Avec plus de 300 stagiaires accueillis l’année dernière, cette initiative s’inscrit dans une stratégie de valorisation des compétences nationales, offrant à un grand nombre d’étudiants l’opportunité d’acquérir une première expérience professionnelle de qualité dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que l’automobile, l’IT (technologies de l’information), l’aéronautique et le ferroviaire, indique ALTEN Maroc dans un communiqué.

Cette année, ALTEN Maroc prévoit de reconduire son plan stagiaire avec une nouvelle répartition entre stages de fin d’études (PFE) et stages en alternance, renforçant ainsi son rôle de moteur dans le développement des compétences des ingénieurs marocains, fait savoir la même source.

Le programme de stage d’ALTEN Maroc propose une expérience d’apprentissage immersive, basée sur des projets concrets et un encadrement personnalisé par des experts chevronnés. Les stagiaires bénéficient ainsi d’une immersion totale dans l’environnement professionnel, avec des perspectives de recrutement en contrat à durée indéterminée pour les meilleurs talents à l’issue de leur stage.

En parallèle, ALTEN Maroc continue de développer son programme de stages en alternance, qui associe théorie et pratique. En 2024, ce programme a été couronné de succès, avec 38 alternants de l’ENSAM Rabat et 14 alternants de l’Université Internationale de Rabat qui ont achevé leur formation avec succès.

À la Faculté des Sciences et Techniques de Fès, le programme se poursuit jusqu’en 2025, touchant 38 alternants supplémentaires et le lancement de la deuxième édition avec 56 alternants. Un nouveau partenariat stratégique avec l’Université Abdelmalek Essaadi est également en préparation, visant à intégrer 56 alternants dans des domaines comme la logistique industrielle et la mécatronique.