UIR : un bilan d’excellence en recherche et innovation

L’Université internationale de Rabat (UIR) se positionne comme un pilier de l’excellence académique et de l’innovation, tant sur le plan national qu’international. Son bilan en recherche et innovation, caractérisé par un nombre conséquent de brevets déposés, de publications indexées et de distinctions obtenues, témoigne de son engagement profond envers la promotion du savoir et la résolution des défis contemporains majeurs.

Depuis sa fondation en 2010, l’Université internationale de Rabat (UIR) a tracé sa voie vers l’excellence, devenant un pilier incontournable dans le paysage de l’enseignement supérieur au Maroc et au-delà. L’UIR s’est distinguée par ses réalisations significatives dans le domaine de la recherche et de l’innovation, marquant ainsi une empreinte indélébile dans le développement académique et scientifique du continent africain.



Leadership africain en dépôt de brevets

En 2019, l’UIR se distingue comme la première université en Afrique en termes de dépôt de brevets, selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Avec un total de 580 brevets déposés depuis sa création, l’UIR témoigne de son engagement envers la recherche et l’innovation. De même, plus de 1.300 publications indexées ont été réalisées. L’excellence de l’université est également soulignée par ses réalisations sur la scène nationale et internationale, avec pas moins de 10 prix nationaux et internationaux remportés. De plus, la reconnaissance internationale se matérialise à travers la labellisation de 6 laboratoires par des institutions de renommée mondiale, telles que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Par ailleurs, l’UIR compte parmi ses rangs une élite de chercheurs dont la renommée dépasse les frontières. En effet, trois chercheurs de l’UIR ont été honorés en figurant sur la liste des 2% des meilleurs scientifiques mondiaux dans leurs domaines respectifs, selon une étude menée par l’Université de Stanford en octobre 2023. L’UIR a façonné le parcours de milliers d’étudiants, contribuant ainsi à l’épanouissement intellectuel et professionnel de ses diplômés.





Depuis sa création, l’UIR a accueilli pas moins de 15.150 étudiants, illustrant sa capacité à répondre aux besoins éducatifs variés de la société marocaine. En 2023-2024, l’université compte 7.300 étudiants. Parmi les 7.700 lauréats formés par l’UIR depuis 2010, 30% sont des boursiers. Avec 3.780 boursiers bénéficiant d’un soutien financier, l’UIR ouvre les portes de l’enseignement supérieur à des étudiants talentueux issus de milieux divers. L’établissement accueille une communauté estudiantine diversifiée, provenant des quatre coins du globe.

Depuis 2012, 3.410 étudiants ont eu l’opportunité de partir en mobilité sortante vers des institutions partenaires situées sur les 5 continents, tandis que 928 étudiants ont choisi l’UIR comme destination pour leur mobilité entrante. Cette ouverture sur le monde se concrétise également par les 253 partenariats internationaux établis par l’université, favorisant les échanges académiques et culturels à l’échelle mondiale.

En outre, la présence d’étudiants internationaux à l’UIR reflète sa réputation croissante à l’échelle continentale, avec une majorité d’étudiants africains (86%), suivis des représentants de l’Asie (2%) et des Amériques (2%).

L’UIR s’engage également à accompagner le développement professionnel de ses diplômés à travers des programmes de formation continue de qualité. Avec plus de 12.500 participants bénéficiant de formations continues depuis 2015, l’université renforce les compétences et les expertises nécessaires pour répondre aux défis du marché du travail en constante évolution. En outre, l’UIR offre une plateforme dynamique pour la recherche doctorale, avec 150 doctorants inscrits pour l’année académique 2023-2024.



Un pilier de l’économie marocaine

Les filiales UIR Société de gestion et UIR Foncière se distinguent par leur solide assise financière et leur engagement envers le développement économique avec un capital social de 131 MDH pour UIR Société de Gestion et 813 MDH pour UIR Foncière. L’actionnariat diversifié, comprenant des acteurs majeurs tels que la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), la Banque centrale populaire, l’Assurance MAMDA-MCMA et le Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR), renforce l’engagement de l’UIR envers une gestion responsable et transparente. Ce partenariat stratégique favorise la création d’emplois et l’investissement dans des projets à fort impact socio-économique.

Dans un autre volet, l’impact socio-économique de l’UIR se manifeste à travers la création de 925 emplois, dont 500 emplois directs et 425 emplois indirects. De même, l’UIR s’inscrit également dans une démarche environnementale responsable, avec un campus certifié Haute qualité environnementale (HQE). Ce premier campus certifié HQE en Afrique, s’étendant sur 30 hectares et comprenant 145.000 m2 construits, témoigne de l’engagement de l’université envers la durabilité environnementale. De plus, la présence d’un complexe sportif et d’une cité universitaire de 2.550 lits favorise un mode de vie sain et équilibré pour la communauté étudiante.

