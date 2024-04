Aïd Al Fitr: vers la hausse du prix de la volaille

Les professionnels du secteur avicole prévoient une hausse, dans les prochains jours, des prix de la volaille à l’occasion de Laylat Al Qadr et de Aïd Al Fitr.

Contacté par Le Site info, l’un d’eux a indiqué que les tarifs de la volaille changent pendant les fêtes à cause de la forte demande. «Le prix du kilo a atteint ce vendredi 16 dirhams dans les marchés de gros et 15 dirhams dans les fermes. Chez les «riyacha», le kilo de volaille coûte entre 18 et 20 dirhams. Ces tarifs devraient augmenter la semaine prochaine», a-t-on souligné.

La même source a affirmé que la baisse des températures provoque la baisse de la production et la mort des poulets. «Plusieurs producteurs sont obligés de suspendre leur activité à cause du retard de pluies dans certaines régions. Ce qui provoquera une hausse de prix en cette fin du mois de Ramadan», assure le professionnel.

A noter que les consommateurs ont exprimé leur colère à maintes reprises à cause des hausses continues des prix de la volaille. Plusieurs ménages, surtout aux revenus limités, sont désormais incapables de se procurer un poulet en entier.





H.M.