Mariah Nadim annonce sa grossesse (PHOTO)

Mariah Nadim va bientôt devenir maman pour la première fois. Sur son compte Instagram, la chanteuse et actrice, vêtue d’une robe noire, a posté deux photos où elle affiche son baby bump, à la grande surprise de ses fans.

«C’est incroyable de voir à quel point mon corps et mon esprit changent. Qu’est-ce qui se passe ? Tout change tellement vite. La grossesse vous poussera littéralement à vous transformer physiquement, mentalement et spirituellement. Je suis tellement reconnaissante et impressionnée», a écrit Mariah Nadim en légende.

Les photos de la jeune artiste, qui semble à un stade avancé de sa grossesse, ont fait le tour de la Toile. Les internautes n’ont d’ailleurs pas manqué de louer la beauté de future maman, estimant que la grossesse lui allait à ravir.

