Le message touchant de Manal Benchlikha à son époux (PHOTO)

Manal Benchlikha a adressé un beau message à son mari, Moncef Guessous, à l’occasion de leur 6ème anniversaire de mariage.

Sur son compte Instagram, la chanteuse marocaine, qui attend son premier enfant, a posté plusieurs photos d’elle, en compagnie de son époux, et a écrit : «La première photo a été prise en 2018, et vous connaissez la suite. Joyeux six ans de mariage à l’humain qui fait que ma vie ressemble, chaque jour, à un rêve. À l’homme qui a fait de moi une femme, une épouse, et une future maman inchaalah. À l’homme qui m’a guéri de tant de façons et à la personne la plus parfaitement imparfaite que je connaisse. Cette grossesse vient me montrer encore plus à quel point tu es incroyable. Je suis la femme la plus heureuse de savoir que notre fille t’aura comme papa. Je t’aime plus que l’amour».

En commentaires, les fans de Manal lui ont adressé leurs félicitations et souhaité longue et heureuse vie au couple.

H.M.