L’actrice Jihane Kidari est devenue maman (PHOTOS)

Jihane Kidari est devenue maman. Sur son compte Instagram, l’actrice marocaine, qui a donné naissance à une fille, a posté des photos de sa grossesse et de son séjour à la clinique dans laquelle elle a accouché. «Les neuf mois les plus durs mais les plus beaux. Hamdoulillah», a écrit Jihane en légende.

L’annonce a fait réagir les internautes qui ont tenu à féliciter la jeune maman et à souhaiter longue et heureuse vie au bébé.

A noter que Jihane Kidari avait gardé sa grossesse secrète jusqu’à son accouchement.

H.M.