Les dernières pluies redonnent espoir aux agriculteurs

Par LeSiteinfo avec MAP

Les dernières pluies enregistrées dans la province d’Ifrane ont ravivé l’espoir des agriculteurs augurant une relance positive de la campagne agricole 2023-2024.

Ces précipitations auront un impact positif sur la saison agricole, a souligné le directeur provincial de l’Agriculture à Ifrane, Hakim Khatib, dans une déclaration à la MAP, ajoutant que le cumul des précipitations depuis le début de la campagne agricole a atteint plus de 340 mm, soit une augmentation de 5% par rapport à l’année dernière.

Les récentes pluies, a-t-il poursuivi, ont été régulières et ont coïncidé parfaitement avec le cycle de croissance et de développement des principales céréalicultures et cultures fourragères qui représentent au niveau de la province quelques 75% de la superficie agricole utile.

Elles ont aussi un impact positif sur le développement des arbres fruitiers, les cultures maraichères ainsi que sur l’amélioration de l’état des parcours d’élevage qui constituent une source très importante des unités fourragères pour les éleveurs, a-t-il détaillé.





Les précipitations enregistrées, récemment, ont été bénéfiques pour plusieurs barrages du Royaume, notamment ceux de la région de Fès-Meknès et la province d’Ifrane, en particulier ceux relevant de l’Agence du Bassin Hydraulique de Sebou (ABHS).

S’étendant sur une superficie totale de 355.334 ha, dont 44% sont réservés aux parcours, 33% aux forêts et 20% de Superficie Agricole Utile (SAU), la province se caractérise par sa richesse en ressources naturelles et son carrefour routier important lui attribuant ainsi un rôle économique significatif tant au niveau de la région économique Fès-Meknès qu’au niveau national.

Les agriculteurs de la région pratiquent essentiellement la culture des céréales (blés, orge, maïs et fourrages), du maraîchage (pomme de terre, oignon, petits pois, etc.) et de l’arboriculture fruitière notamment les rosacées fruitières.

S.L