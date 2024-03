Une journée sans voiture à Agadir

L’initiative écologique « Journée sans voiture », a été organisée dimanche à Agadir, pour sensibiliser aux dangers de la pollution et promouvoir la mobilité durable.

Cette manifestation vise principalement à réduire les problèmes du trafic urbain et faire face aux conséquences néfastes et invisibles de la pollution causée par les voitures, tout en faisant la promotion d’un mode de vie plus éco-responsable, à travers l’utilisation des vélos, la marche ou les transports en commun.





Cette manifestation, qui invite les citoyens à s’approprier l’espace urbain et à mieux profiter d’une ville aux rues vides de véhicules polluants, tend également à limiter la circulation des véhicules à moteur, encourager l’utilisation des moyens de transport écologiques à l’intérieur des villes et à expliquer aux jeunes les avantages d’une mobilité alternative.

« Journée sans voiture » est aussi une occasion pour encourager la prise de conscience collective en matière de l’environnement et des risques de la pollution atmospérique sur la santé notamment pour limiter l’usage des voitures et opter pour les bicyclettes comme moyen de transport privilégié.

Ce geste écologique en faveur de l’environnement s’assigne pour objectifs de résoudre les problèmes du trafic urbain, de sensibiliser les citoyens à l’importance de la protection de l’environnement et de rendre l’espace public moins pollué, tout en réservant les rues aux piétons, aux cyclistes et à des activités telles que la course à vélo, a indiqué à la MAP, Abdelah Boulmgheir, vice-président du conseil communal d’Agadir en charge de la circulation.

Il s’agit d’une occasion pour limiter les gaz d’échappement liés à l’usage intensif des voitures, protéger l’environnement et améliorer la qualité et le niveau de vie, a-t-il ajouté, notant que l’interdiction de circuler en voiture a été observée, entre 09H00 et 13H00 dans plusieurs rues et avenues d’Agadir.

Cet événement est initié par le Conseil communal d’Agadir, la Wilaya de la région de Souss-Massa, l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), la préfecture de police d’Agadir et des associations de la société civile.