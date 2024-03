Coupe du trône (16e de finale): AS FAR-RSB et RCA-OCS en têtes d’affiche

Le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe du Trône pour la saison 2022-2023 a donné lieu à une série de matchs intenses. Le Raja Casablanca sera opposé à l’Olympique de Safi, tandis que la Renaissance de Berkane affrontera l’AS FAR. Le Wydad accueille l’équipe de Chabab Soualem, le Maghreb de Fès affronte l’Ittihad de Tanger, et le Kawkab de Marrakech défie le Hassania d’Agadir.

Dans les confrontations les plus attendues des huitièmes de finale, le vainqueur du match entre le Kawkab et le Hassania d’Agadir affrontera l’équipe gagnante du match entre le Mouloudia d’Oujda et le Fath de Rabat. Dans le même tour, le gagnant de la rencontre entre le Stade Marocain et le Moghreb de Tétouan affrontera l’équipe victorieuse du match entre le Wydad et Chabab Soualem.

Soulignons que si le Wydad et le Raja poursuivent leur parcours de manière convaincante dans la Coupe du Trône, ils se rencontreront en finale pour la première fois dans l’histoire de la compétition.