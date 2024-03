Maria Ait M’Hamed: « il faut un changement de Mindset » (VIDEO)

C’est autour du thème «Femmes en entreprise : Le défi de l’égalité des chances» que le groupe Horizon Press a organisé une table-ronde à l’occasion de la Journée des droits de la femme. Trois femmes d’exception de différents horizons, Maria Ait M’Hamed, présidente de l’Union des agences de conseil en communication, Fatima-Zahra Ouriaghli, vice-présidente du Conseil national de la presse, et Rajaâ Cherkaoui El Moursli, professeure docteure en physique nucléaire à l’Université Mohammed V de Rabat, ont partagé leurs expériences personnelles et leurs recommandations pour un milieu de travail plus juste et plus inclusif.

«Une femme a besoin de flexibilité, elle gère des imprévus tous les jours et ne peut donc pas travailler dans un cadre rigide. Dans mon entreprise, à ma petite échelle, j’ai essayé de mettre en place un cadre bienveillant pour les femmes, en leur permettant par exemple de travailler à distance un à deux jours par semaine, quand elle le souhaite, à condition de prévenir. C’est aussi au service de la performance, c’est donc dans l’intérêt de l’employeur d’accorder ce minimum de flexibilité», explique Maria Ait M’Hamed.