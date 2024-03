Gad El Maleh en vacances à Marrakech

Le comédien marocain Gad Elmaleh a atterri samedi à Marrakech pour passer quelques jours de vacances avec ses proches. Pour rappel, l’humoriste a révélé qu’il avait cessé d’utiliser les réseaux sociaux depuis environ six semaines, lors d’une récente interview filmée.

Décrivant cette expérience, le célèbre comédien de 52 ans, a reconnu qu’elle « était merveilleuse et l’a transformé en une autre personne. Il révèle que certaines personnes dans notre société vivent une vie réelle tandis que d’autres vivent dans le monde des réseaux sociaux ».

Il a également souligné que la rapidité et l’immédiateté des réseaux sociaux « empêchent la réflexion et l’échange, et rendent la vie plus superficielle », selon ses mots.