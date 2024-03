Les prix des tomates repartent à la hausse à quelques jours du mois de Ramadan. Comme constaté par Le Site info, le coût du kilo a grimpé ce samedi à six dirhams dans plusieurs marchés de Casablanca, ce qui a inquiété les consommateurs.

Selon Abderrazzak Echabi, le président de l’association des marchés de gros des fruits et légumes de Casablanca, cette envolée des prix est due à l’exportation vers les marchés internationaux et non pas à la sécheresse. Il a aussi souligné que cette hausse concernera la plupart des légumes vu que le Ramadan est dans moins d’une semaine.

Rappelons que d’après les calculs astronomiques, le Ramadan débutera le mardi 12 mars 2024. La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu.

Comme d’habitude, l’annonce officielle sera faite par le ministère des Habous et des affaires islamiques après l’observation de la nouvelle lune.

H.M.