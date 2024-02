Chutes de neige à Ifrane: les visiteurs ne cachent pas leur bonheur (VIDEO)

La province d’Ifrane a connu d’importantes chutes de neige cette semaine, au grand bonheur des locaux et des visiteurs.

La ville, surnommée la petite suisse grâce à sa propreté et à la beauté de ses paysages, propose désormais à ses visiteurs un très beau tableau paysager. Une neige qui est venue à point nommé pour donner un coup de pouce au secteur touristique de la région et alimenter ses lacs et cours d’eau qui sont presque à sec à cause de la faiblesse des précipitations et de la rareté des chutes de neiges ces dernières années.

Au micro de Le Site info, plusieurs citoyens ont exprimé leur joie après ces chutes et ont confié qu’Ifrane perd son charme en l’absence de neige. «On espère que ces dernières chutes de neige redonnent vie à la région», souligne-t-on.

Rappelons par ailleurs que les services de la direction provinciale de l’équipement et de l’eau à Ifrane, en collaboration avec les autorités locales, se sont mobilisés pour rouvrir à la circulation les axes qui ont été affectés par les chutes de neige.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l’équipement à Ifrane, Abdelilah Azmi, a souligné que les importantes chutes de neige ont causé des coupures de plusieurs axes routiers, dont les routes entre Ifrane et Azrou, El Hajeb et Ifrane et Ifrane et Boulemane.

Azmi a ajouté que pour faire face à cette situation et assurer une meilleure viabilité routière sur ces différents axes, la direction provinciale de l’équipement a mobilisé, en collaboration avec les autorités locales, plusieurs engins dont 10 chasse-neiges et trois camions à étraves.

H.M.