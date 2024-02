Fès : le député Abdelkader Boussairi condamné à 5 ans de prison ferme

La Cour d’appel de Fès a décidé, dans les premières heures du mercredi, de condamner le parlementaire de l’USFP Abdelkader Boussairi à 5 ans de prison ferme et à une amende de 100 000 dirhams, après l’avoir poursuivi pour détournement et dilapidation de fonds publics, corruption, abus de pouvoir et falsification de documents officiels.

De plus, le propriétaire d’une entreprise et un entrepreneur ont été condamnés à 3 ans de prison ferme et une amende de 30 000 dirhams chacun. Le juge de la Cour d’appel a également condamné l’ancien coordinateur régional du Parti de l’Union Constitutionnelle (UC) à Fès à un an de prison, dont 10 mois ferme, et une amende de 10 000 dirhams.

Par ailleurs, le tribunal a acquitté le maire de Fès, Abdessalam El Bekkali, et le secrétaire du conseil municipal de Fès, Soufiane Idrissi, des accusations portées contre eux.

Le parlementaire Abdelkader Boussairi et le vice-maire de Fès, ainsi que dix autres accusés, sont poursuivis pour des accusations incluant la corruption, la falsification de documents officiels, la dilapidation et le détournement de fonds publics.