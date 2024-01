BAM: à quoi ressemble le nouveau billet de 200 dirhams (PHOTO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Bank Al-Maghrib, dans le cadre de l’émission de la nouvelle série de billets de banque et de pièces de monnaie, procède à la mise en circulation du nouveau billet de 200 dirhams, à compter de ce vendredi, en parallèle à la célébration du 80ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l’Indépendance.

Le nouveau billet de 200 dirhams met en exergue le développement économique et industriel réalisé sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, indique la Banque Centrale dans un communiqué, précisant que les thèmes retenus dans les représentations graphiques du billet sont l’infrastructure, l’industrie et le développement. Le recto du billet présente le portrait du roi Mohammed VI, les Armoiries du Royaume, ainsi qu’une représentation du pont à haubans « Mohammed VI ».

Le verso du billet comporte une vue stylisée de la Tour « Mohammed VI » et de l’Aéroport International « Marrakech-Menara », ainsi que des motifs symbolisant le développement de l’industrie et du digital au Maroc. Ce nouveau billet intègre les technologies les plus avancées en matière d’éléments de sécurité, tels que le fil de sécurité à effet dynamique tridimensionnel, l’encre magnétique à couleur changeante, le motif de repérage recto/verso, les motifs pour malvoyants avec un relief perceptible, les micro-textes et la typographie à caractères progressifs.

L’ensemble des étapes de conception et de réalisation de la nouvelle série de billets de banque et de pièces de monnaie a été effectué exclusivement par des compétences marocaines opérant au sein de Dar As-Sikkah.

S.L