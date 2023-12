Contrôle des prix: 15.000 infractions constatées en 2023

Par LeSiteinfo avec MAP

Plus de 312.000 points de vente ont été contrôlés au cours de l’année 2023, révélant 15.000 infractions, dans le cadre des efforts déployés par les services compétents de différents secteurs gouvernementaux pour réguler les prix et réprimer les manipulations, a fait savoir, lundi, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

En réponse à une question sur « l’augmentation des prix » posée lors de la séance de questions orales à la Chambre des représentants, Fettah a souligné que 3.300 des infractions détectées ont fait l’objet d’avertissements.

La ministre a, en outre, affirmé, la mobilisation de l’ensemble des partenaires des secteurs gouvernementaux pour contrôler les marchés et réprimer les manipulations des prix, soulignant que le ministère de l’Intérieur a renforcé davantage les opérations de contrôle cette année.

Dans ce cadre, Fettah a insisté sur la nécessité de trouver des solutions structurelles pour maintenir un niveau raisonnable des prix des denrées alimentaires, que ce soit au niveau de la production, que des marchés de gros et des moyens de distribution et du transport des marchandises entre les villes, notant que le gouvernement s’efforce de mettre en œuvre et de déployer une politique pour résoudre cette problématique.

Et d’ajouter que le gouvernement, depuis le début de son mandat, déploie des efforts pour interagir avec les crises entremêlées qui ont résulté des hausses des prix, rappelant le soutien fourni pour maintenir les prix de plusieurs produits alimentaires et agricoles à un niveau acceptable, en plus du soutien destiné aux professionnels du secteur des transports, ce qui a contribué à alléger la pression sur les prix des denrées alimentaires.

S.L.