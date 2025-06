Contrôle des prix : plus de 12.000 infractions en cinq mois

Par LeSiteinfo avec MAP

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, que plus de 182.000 opérations de contrôle ont été menées et 12.000 infractions constatées à fin mai dernier, dans le cadre des efforts visant à protéger le pouvoir d’achat des citoyens et à lutter contre la flambée des prix.

En réponse à une question du Groupe constitutionnel démocratique et social, Mme Fettah a fait savoir que ces opérations ont également permis la destruction de plus de 1.000 tonnes de produits impropres à la consommation.

Elle a souligné que le gouvernement déploie un ensemble de mesures visant à préserver le pouvoir d’achat et à surveiller les prix, en intensifiant les opérations de contrôle durant le mois de Ramadan et la saison estivale, avec la mobilisation de tous les départements concernés, dont le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Industrie et du Commerce.

En outre, la ministre a affirmé que, pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens et faire face à la hausse des prix, l’Exécutif mène des opérations de contrôle effectives sur les marchés, tout en apportant un soutien à travers la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur certains produits et marchandises.