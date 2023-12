Séisme d’Al Haouz : une radio lancée au profit des populations touchées

Par LeSiteinfo avec MAP

Le projet de la radio communautaire baptisée « UNES’Kom » a été lancé mercredi, à Ouazguita (Province d’Al Haouz), avec comme objectif d’informer la population locale des initiatives prises par l’État en réponse au séisme du 08 septembre dernier, et en soutien aux efforts de reconstruction menés par les pouvoirs publics.

Lancée par l’UNESCO, en collaboration étroite avec l’Association Initiatives Citoyennes, cette radio associative vise à diffuser des informations pertinentes, positives, crédibles et vérifiées au sein des populations affectées par le séisme, indique un communiqué de l’UNESCO.

« UNES’Kom » (fusion des termes « UNESCO » et « kom », qui signifie « pour vous » en arabe) produira des podcasts et reportages de terrain en langue Tamazight et en Darija, qui seront diffusés via les plateformes radio web de « Kech Radio » et sur les réseaux sociaux « UNES’Kom ».

Cette radio communautaire aura ainsi pour missions de diffuser des témoignages positifs et des histoires inspirantes de résilience au sein de la communauté, renforçant le moral des populations concernées, instillant un sentiment d’espoir et favorisant la solidarité, d’autant plus que la radio est considérée comme le premier moyen d’information en situation d’urgence, telles que les catastrophes naturelles, souligne le communiqué.

Le slogan principal choisi pour le projet est « Pour vous, une parole d’espoir » et sera décliné en langue Tamazight et en Darija, précise le communiqué.

Pour garantir une approche locale, authentique et sensible, l’équipe envoyée sur le terrain sera composée exclusivement de Marocains et Marocaines originaires de la région touchée par le séisme, indique la même source.

Grâce notamment à des équipements de production contenus dans des sacs à dos fournis par l’UNESCO, le projet permettra à des journalistes locaux et des bénévoles spécialement formés d’effectuer des reportages et enregistrements sur le terrain.

Ces journalistes informeront la population locale des initiatives prises par l’État en réponse au séisme, renforçant ainsi la transparence et la confiance en diffusant des informations sur les plans de reconstruction, les services d’urgence et les ressources disponibles.

La cérémonie du lancement d’UNES’Kom, qui s’est déroulée en présence d’élus locaux, a été marquée par l’organisation à la commune Ouazguita, d’un atelier de concertation visant à rassembler une diversité de participants, notamment des journalistes, des acteurs de la société civile et des représentants de la Commune, dans l’objectif d’engager des discussions, recueillir des propositions et imaginer collectivement les types, sujets et thématiques des productions qui seront diffusées dans le cadre du programme.

« L’idée du projet, qui est prévu pour durer huit mois, repose sur la création d’un espace de production dédié principalement au soutien des politiques publiques post-séisme, mettant l’accent sur l’information relative à l’éducation, au bien-être et aux formes culturelles locales », a souligné à cette occasion, le Directeur du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, Eric Falt, cité dans le communiqué.

« L’opération de reconstruction des zones sinistrées est primordiale et demande une synergie des autorités locales avec les collectivités territoriales et la société civile. Nous saluons les efforts du gouvernement pour la reconstruction et nous sommes disposés à contribuer avec l’UNESCO pour garantir la réussite à ce projet », a souligné de son côté, le Président de la Commune de Ouazguita, Lhoussaine El Asri.

Le Président de l’Association Initiatives Citoyennes, Yassine Aabbar, a quant à lui, relevé qu' »il est important de soutenir la reconstruction dans tous ses aspects et notre projet avec l’UNESCO contribuera à instaurer un espace de concertation et d’information pour les populations vivant dans les zones affectées par le séisme ».