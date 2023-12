Les prix des pommes de terre ont enfin baissé

Les prix des pommes de terre ont enregistré ce mercredi une baisse considérable dans plusieurs quartiers de Casablanca, au grand soulagement des consommateurs.

D’après les informations de Le Site info, le coût du kilo se situe désormais entre 3 et 3,5 dirhams dans le marché de gros et entre 4 et 5 dirhams au détail.

En revanche, les prix des tomates ont connu une hausse fulgurante et sans précédent, ce qui a provoqué la colère des Marocains.

Selon Abdelkbir Meaiden, le secrétaire général de l’association du marché de gros des fruits et légumes, la production des tomates a été affectée par la sécheresse qui a touché le Maroc ces dernières années, surtout dans la région de Souss-Massa. La baisse de production et l’exportation vers les marchés internationaux ont également contribué à cette envolée des prix, a-t-il expliqué.

«Aujourd’hui, le prix de la tomate dépasse 12 dirhams le kilo dans le marché de gros. C’est un record», s’est insurgé Meaiden

H.M.