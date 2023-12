Festival Andalussyat: clôture d’une édition qui a battu tous les records (VIDEO)

C’est dans une ambiance d’émerveillement que s’est clôturée la 20ème édition du festival « Andalussyat », qui s’est déroulée, le 9 décembre, à El Jadida.

Plus de 2.000 amateurs de musique andalouse ont eu droit à un spectacle pour le moins grandiose.

En début de cette soirée enchantée, l’assistance a été emportée dans une agréable euphorie en admirant la performance des luthistes Karim Kadiri, Nabil Khaldi, et Nasse Houari accompagnés par Karim Slaoui. Cette pléiade des meilleurs luthistes marocains ont séduit l’assistance en jouant les plus célèbres mélodies du répertoire du patrimoine musical marocain.

En seconde partie de cette soirée de clôture, l’orchestre du Maître Mohamed Briouel a sublimé les spectateurs de sa célèbre virtuosité accentuée par la voix du grand Mohamed Bajdoub.

Au terminal de cette dernière soirée, les artistes ont eu droit à des hommages traduits par la remise de trophées et de pris honorifiques. Le Maestro Mohamed Briouel a reçu un magnifique Cithare comme une reconnaissance de son immense talent et de son statut de pilier de la musique andalouse marocaine.

Pour rappel, Dislog Group a été le sponsor officiel de cette 20ème édition du festival « Andalussyat ». Un partenariat prévu pour les cinq prochaines éditions notamment et qui traduit l’attachement du groupe de Moncef Belkhayat à la promotion et à la préservation du patrimoine immatériel culturel et humain marocain.