COP28 à Dubaï: Lalla Hasnaa visite deux pavillons

Par LeSiteinfo avec MAP

La princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, a visité, mercredi, le pavillon « The UAE House of Sustainability » et le Pavillon du Royaume du Maroc, à la 28ème Conférence des parties sur le changement climatique (COP28) à Dubaï aux Emirats Arabes Unis.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des activités de Lalla Hasnaa à l’occasion de la participation de la princesse aux travaux de la COP28 qui se tient du 30 novembre au 12 décembre.

A son arrivée à la Zone Verte, la princesse a été accueillie par Maryam Al Meheiri, ministre émiratie du changement climatique et de l’environnement, Commissaire générale des pavillons des Emirats Arabes Unis à la COP28, le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, ainsi que par des Jeunes Reporters pour l’Environnement représentant les 12 régions du Royaume, qui ont accompagné la princesse lors de cette visite.

A l’entrée du Pavillon émirati « The UAE House Of Sustainability », situé dans la Zone Verte, Lalla Hasnaa a été accueillie par Razan Khalifa Al Mubarak, présidente de l’Union internationale pour la conservation de la nature et championne du climat de haut niveau de l’ONU pour la COP28.

Par la suite, la princesse Lalla Hasnaa a visité les différents espaces du pavillon, à savoir « Les Oasis Durables », un espace qui reflète la vie traditionnelle ancienne des Emiratis, sa relation avec la protection de l’environnement et les méthodes d’irrigation traditionnelle utilisées et réactualisées, ainsi que « Les Dunes de Sable », où la princesse a suivi une présentation sur l’histoire des dunes de sable émiraties et leur relation avec les écosystèmes durables.

La princesse a ensuite a assisté à une cérémonie, sur écrans numériques, en hommage aux champions émiratis du changement climatique. Il s’agit de Fatima Al Falahi, jeune garde forestière, Maitha Al Hameli, membre du réseau d’experts de la durabilité et chef de la section évaluation de la biodiversité marine et conservation (Agence de l’environnement d’Abou Dhabi), Shamsa Al Hameli, assistante scientifique en pêcherie (Abou Dhabi), Alshareef, une famille d’apiculteurs traditionnels émiratis, et Mohammed Al Remethi, chef d’unité de conservation et réintroduction des animaux (Agence de l’environnement d’Abou Dhabi).

Lalla Hasnaa a également visité les espaces « Solutions novatrices », où la princesse s’est informée des solutions futures qu’on peut trouver dans la nature, et « Dîner en 2050 », une expérience culinaire basée sur l’intelligence artificielle.

Par la suite, la princesse s’est rendue au Pavillon du Royaume du Maroc, situé dans la Zone Bleue, où elle a été accueillie par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

A cette occasion, la princesse a suivi des explications sur les événements organisés au Pavillon Maroc et une présentation sur les stratégies du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, notamment la stratégie nationale du développement durable, la stratégie Bas Carbone, la stratégie énergétique et la stratégie minière.

Lalla Hasnaa a également suivi une présentation sur les programmes sectoriels de lutte contre le changement climatique, une autre présentation de la présidence du Royaume du Maroc aux Nations-Unies pour l’Environnement (UNEA 6) et un hologramme (3D) sur le même sujet, ainsi qu’une projection d’un film institutionnel et d’un documentaire sur les réalisations du Royaume du Maroc depuis la COP de Rio de Janeiro, au Brésil.

A la fin de cette visite, la princesse a reçu des objets souvenir confectionnés par des artisans marocains.

S.L.