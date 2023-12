Le Roi Mohammed VI accueilli par le Président des Emirats Arabes Unis

Par LeSiteinfo avec MAP

Un accueil officiel a été réservé, lundi au Palais présidentiel « Qasr Al Watan » à Abou Dhabi au Roi Mohammed VI, par Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis (EEAU).

De l’entrée du Palais et jusqu’au portail « Zayed », le cortège Royal a été escorté par un escadron de cavaliers, une tradition réservée à l’accueil des hôtes de marque des Emirats Arabes Unis.

Du portail « Zayed » à celui d’ »Al Hisn », le Cortège du Roi Mohammed VI a passé en revue des troupes folkloriques émiraties qui exécutaient des chants et des danses en signe de bienvenue au Souverain.

À cette occasion, l’équipe nationale de voltige « Al Fursan » s’est envolée au-dessus du Palais, traçant dans le ciel des rubans de fumée aux couleurs rouge et vert du drapeau marocain, alors qu’une salve de 21 coups de canon retentissait en signe de bienvenue au Roi.

À Son arrivée au portail « Al Hisn », Sa Majesté le Roi a été accueilli par SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l’État des Emirats Arabes Unis. Les deux Chefs d’Etat ont, par la suite, salué les couleurs nationales au son des deux hymnes nationaux, avant de passer en revue un détachement des Forces terrestres, navales et aériennes émiraties qui rendait les honneurs.

Après avoir posé pour une photo souvenir avec Son Frère SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, SM le Roi Mohammed VI a été salué par SA Cheikh Mansour Ben Zayed Al-Nahyane, Vice-Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, Vice-Président du Conseil des ministres et chef du Cabinet présidentiel, SA Cheikh Khaleed Ben Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier d’Abou Dhabi, SA Cheikh Hazaa Ben Zayed Al-Nahyane, Vice-gouverneur d’Abou Dhabi, SA Cheikh Nahyane Ben Zayed Al-Nahyane, président du Conseil de la Fondation Zayed Ben Soltane Al-Nahyane des actions de bienfaisance et humanitaires, le Général, SA Cheikh Seif Ben Zayed Al-Nahyane, Vice-président du Conseil des ministres et ministre de l’Intérieur, SA Cheikh Hamed Ben Zayed Al-Nahyane, membre délégué d’Abou Dhabi Investment Authority, SA Cheikh Abdallah Ben Zayed Al-Nahyane, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, SA Cheikh Diab Ben Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Chef du bureau des affaires de développement et des familles des martyrs.

Sa Majesté le Roi a également été salué par SA Cheikh Hamdane Ben Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Cheikh Mohamed Ben Hamad Al-Nahyane, Conseiller au Cabinet présidentiel, Cheikh Chakhbout Ben Nahyane Al-Nahyane, ministre d’Etat, M. Ali Ben Hamad Echamssi, secrétaire général du Conseil supérieur de la sécurité nationale, M. Anouar Karkach, conseiller diplomatique du Président émirati, M. Souhail Mohamed Al Mazroui, ministre de l’énergie et des infrastructures, Mme Mariam Bint Mohammad Al Mheiri, ministre du Changement climatique et de l’environnement, M. Mohamed Hassan Souidi, ministre de l’investissement, M. Mohamed Ali Chourafa, chef du département des municipalités et du transport à Abou Dhabi et M. Al Asri Saeed Ahmed Adhahiri, ambassadeur des Emirats Arabes Unis à Rabat.

Le Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis a, de son côté, été salué par les membres de la délégation officielle accompagnant le Souverain, composée de Moulay Abdellah Alaoui et Moulay Youssef Alaoui.

Elle comprend notamment le Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, la ministre de l’Economie et des Finances, Mme Nadia Fettah, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, M. Nizar Baraka, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Sadiki, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mme Leila Benali, le ministre du Transport et de la Logistique, M. Mohamed Abdeljalil, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques, M. Mohcine Jazouli, le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, M. Faouzi Lekjaa, et le Chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohammed Alaoui.

La délégation officielle compte également M. Ahmed Tazi, ambassadeur du Maroc auprès des Emirats Arabes Unis, M. Mohamed Benchaaboun, Directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, M. Abdellatif Zaghnoun, Directeur général de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics, M. Abdelhamid Addou, président-directeur général de la RAM, Mme Amina Benkhadra, Directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines, M. Mostafa Terrab, Président-Directeur Général du groupe OCP, M. Abderrahim El Hafidi, Directeur général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable, M. Mohamed Rabii Khlie, Directeur général de l’Office National des Chemins de Fer, M. Faiçal Laaraichi, Président-Directeur Général de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision et de Soread 2M, M. Karim Bouzida, Chargé de mission au Cabinet Royal, M. El Hassan El Asri, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et M. Abdelouahed El Karroumi, directeur des financements au Fonds Hassan II pour le développement économique et social, ainsi que plusieurs hautes personnalités.