Maritime : le Maroc réélu au Conseil de l’OMI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Royaume du Maroc a été brillamment réélu au Conseil de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour la période 2024-2025, à l’occasion des travaux de la 33ème Assemblée de l’OMI, qui se tiennent à Londres du 27 novembre au 5 décembre.

Candidat à l’un des 20 sièges de la Catégorie C du Conseil de l’OMI, le Maroc a pu engranger l’appui de la majorité des États membres de l’Organisation pour accéder à son 16ème mandat au sein du Conseil, grâce à la mobilisation de l’ensemble de l’appareil diplomatique du Royaume, en coordination étroite avec le ministère du Transport et de la Logistique, indique, vendredi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Selon la même source, cette réélection reflète la crédibilité dont jouit la stratégie maritime que met en œuvre le Maroc, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, contenues dans Son discours à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte, annonçant une mise à niveau nationale de la façade atlantique du Royaume, pour en faire un haut lieu de communion humaine, un pôle d’intégration économique et un foyer de rayonnement continental et international. Nation maritime par excellence par sa position géostratégique, sa longue tradition navale et le potentiel maritime que lui offrent ses 3.500 kilomètres de côtes s’étalant sur ses façades maritimes méditerranéenne et atlantique, le Royaume apporte une contribution substantielle à la réalisation du mandat de l’OMI, dont il est membre depuis 1962, souligne le communiqué.

En tant que membre du Conseil, le Maroc poursuivra son action pour la mise en œuvre des objectifs définis dans la stratégie de l’Organisation dans les domaines de la protection de l’environnement, des changements climatiques, de la sécurité et de la sûreté des navires, de l’évolution technique et de la formation des gens de mer, affirme le ministère.

L’Organisation maritime internationale est une institution spécialisée des Nations Unies, chargée d’assurer la sécurité et la sûreté des transports maritimes et de prévenir la pollution des mers par les navires. Le Conseil de l’OMI, composé de 40 membres, est l’instance chargée de la supervision de ses travaux et de la coordination des activités des organes de l’Organisation.