Tarik Senhaji: « le retour des chefs d’entreprises a été très positif pour le programme Elite » (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO. Thème «Marché Boursier : Comment booster l’investissement privé». Avec un panel constitué de Tarik Senhaji, DG de la Bourse de Casablanca, Naceur Benjelloun Touimi, DG de BMCI Bourse, Hatim Ben Ahmed, président de l’Association marocaine du capital investissement (AMIC) et fondateur de Mediterannia Capital Partners et Zakaria Jirari, DG de Dislog en charge du Pôle finance, l’objectif de cette rencontre était de débattre avec toutes les parties prenantes des moyens pour inciter le maximum d’entreprises à entrer en Bourse et aussi pour y dynamiser l’investissement privé.

Parmi les actions mises en place pour encourager les entreprises à envisager le marché boursier, la société gestionnaire de la bourse a mis en place le programme Elite en partenariat avec London Stock exchange. Si son objectif premier n’est pas d’aller en bourse, l’idée est d’y contribuer fortement. « Ceci étant, le but est d’expliquer à l’entrepreneur marocain, qui se sent souvent seul, l’intérêt d’avoir une approche structurée et une approche transparente comme façon de faire du business. Ensuite, on s’attachera à lui exposer les avantages de comparer des sources de financement différentes, dont la bourse », explique Tarik Senhaji, directeur général de la Bourse de Casablanca. « Nous sommes très patients. Sur un total de 94 entreprises qui ont participé au programme avec un très bon retour, 12 ont déjà choisi la voie du Private equity en faisant entrer un fonds d’investissement dans leur tour de table et une s’est déjà introduite». Il reste aujourd’hui à convaincre celles qui ne sont pas encore franchies et toutes les autres. Vidéo.