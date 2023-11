Pourquoi les prix de l’huile d’olive ont flambé ?

Les prix de l’huile d’olive ont augmenté de façon spectaculaire ces dernières semaines, ce qui a provoqué la colère des citoyens marocains qui considèrent cette substance comme essentielle.

Dans une déclaration à le Site Info, un professionnel a indiqué que les prix de l’huile d’olive ont atteint 90 dirhams/Litre dans certaines régions. Ce dernier a expliqué que les prix élevés de l’huile d’olive sont probablement le résultat de la sécheresse et de la chaleur excessive que connaissent certaines régions, en plus du manque d’eau pour l’irrigation.

Il ajoute que les agriculteurs espèrent des chutes de pluie dans les mois à venir, car cela va contribuer de manière significative à l’augmentation de la production d’olives.

Pour rappel, le gouvernement marocain a décidé de soumettre à autorisation l’exportation des olives fraîches ou réfrigérées, des olives transformées, de l’huile d’olive et de l’huile de grignons d’olive, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi 13-89 relative au commerce extérieur, car cette procédure qui interdit les exportations, sauf avec licence, reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024.

Un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et Forêts précise que cette décision vise à valoriser la production nationale localement, assurer un approvisionnement normal et régulier du marché national, stabiliser les prix à la consommation à des niveaux normaux, assurer la continuité et la durabilité de la filière oléicole (l’ensemble de la chaîne de valeur) et contribuer à la sécurité alimentaire du citoyen marocain.