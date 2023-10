Des professionnels craignent la hausse des prix de l’huile d’olive

Le gouvernement a pris des mesures concernant l’exportation de l’huile d’olive. Malgré cela, des professionnels craignent la hausse de son prix et ce, à cause de la rareté de la pluviométrie.

Dans une déclaration à Le Site info, l’un des professionnels du secteur oléicole a rappelé qu’actuellement le prix d’un litre d’huile d’olive est de 90 DH. Cela est dû, selon notre interlocuteur, à la sécheresse et aux grosses chaleurs que certaines régions ont connues, en sus de la rareté des eaux d’irrigation.

Aussi, les professionnels espèrent-ils que les prochains mois seront pluvieux car ces précipitations seront susceptibles de contribuer énormément à le production des olives.

A rappeler que le gouvernement a décidé de soumettre l’huile d’olive et ses dérivés à des restrictions sur les exportations. Ces restrictions concernent, entre autres, les olives à l’état frais et réfrigéré, l’huile d’olive et ses fractions, même raffinées, les olives sèches. Cela, conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi 89-13, se rapportant au commerce extérieur.

Ces mesures d’interdiction d’exportation de l’huile d’olive demeurent effectives jusqu’au 31décembre 2024.

L.A.