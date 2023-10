Marrakech: le toit de la maison de l’artiste Saadia Louk s’est effondré (VIDEO)

Le toit de la maison de l’artiste Saadia Louk, à Bab Doukkala, à Marrakech, s’est effondré le soir du mercredi 25 octobre, selon une source fiable de Le Site info.

Cette maison dont l’artiste, malade depuis longtemps, est simple locataire, a subi des fissures et des dégâts importants dus au terrible séisme du vendredi 8 septembre et ayant frappé plusieurs régions du Royaume.

Et l’état de la maison où habite Saadia Louk et sa fille, -composé d’une seule pièce, d’une cuisine et de toilettes-, a empiré avec les récentes pluies et le toit a fini par s’effondrer. Par chance, la grande actrice ne se trouvait pas dans sa chambre pendant l’effondrement du toit car elle avait passé la nuit précédente, avec sa fille, chez les voisins, a rassuré notre source.

A rappeler que Saadia Louk est paraplégique depuis plus d’un an et demi, incapable de bouger et condamnée à rester alitée, selon ce qu’avait précédemment déclaré sa fille à Le Site info.

