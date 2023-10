Marrakech: des habitations antisismiques à 90.000 dirhams (VIDEO)

Salaheddine Chafai, entrepreneur ayant pignon sur rue à Marrakech, a révélé des données aussi nouvelles qu’importantes en ce qui concerne les constructions antisismiques, appelées aussi « parasismiques ».

Et dans une déclaration à Le Site info, cet entrepreneur a affirmé que de telles constructions sont bâties entre huit et dix jours seulement et sont aussi bien anti-humidité qu’anti-chaleur.

Quant au prix unitaire que coûtera une telle construction parasismique, il ne dépasse guère les 90.000 dirhams, nous a assuré Salaheddine Chafai. Celui-ci a également précisé que nombreuses sont les personnes qui ont les yeux de Chimène pour ces constructions parasismiques. Et des citoyens n’ont pas hésité à en bâtir une, à proximité de leur habitation, en tant que prévention et protection contre les séismes, a souligné notre interlocuteur.

