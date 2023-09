Séisme : des centaines d’élèves transférés vers l’internat d’un lycée pour poursuivre leurs études

Une opération de transfert de 630 élèves des établissements scolaires touchés par le séisme au niveau des communes relevant de la province de Taroudant, a été organisée, mardi, vers l’internat du lycée qualifiant Mohammed VI à Taliouine, pour leur permettre de poursuivre leurs études.

Ainsi, des bus transportant des élèves relevant des communes d’Assaki et Tizagzaouine sont arrivés, mardi matin, au lycée qualifiant Mohammed VI dans la commune de Taliouine. Ces élèves seront encadrés par des enseignants et cadres éducatifs et administratifs en plus de spécialistes dans l’assistance sociale et l’accompagnement psychologique.

« Plusieurs établissements scolaires relevant de la province de Taroudant ont été touchés par le séisme. A ce titre, des mesures ont été prises pour faire face à cette situation, notamment le transfert d’élèves afin de garantir la poursuite de leurs études », a souligné le directeur provincial de l’Education et de la Formation à Taroudant, Sidi Saili.

Dans une déclaration à la MAP, M. Saili a précisé que le transfert des élèves vers le lycée qualifiant Mohammed VI à Taliouine a eu lieu après aménagement de son internat et de ses locaux afin d’accueillir les élèves, filles et garçons, dans les meilleures conditions.

Pour rappel, les élèves ont retrouvé, lundi, les bancs de l’école dans les zones touchées par le séisme au niveau de la province de Taroudant, après la suspension des études à cause des dommages qu’ont subis plusieurs établissements scolaires.