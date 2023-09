Azilal: la vie reprend son cours normal après le séisme

Dans les communes montagneuses d’Aït Tamlil et d’Ait Toumdis (Province d’Azilal), les plus touchées par le séisme ayant frappé récemment plusieurs régions du Maroc, la vie reprend progressivement ses droits, grâce aux efforts importants déployés par les différents intervenants pour la réouverture des routes et la reprise des activités économiques et commerciales.

Petits commerces, cafés et restaurants commencent à accueillir de nouveau leur clientèle, une reprise des activités rendue possible à la faveur de la forte mobilisation des autorités locales et de l’ensemble des acteurs concernés pour faire face aux conséquences de ce séisme.

Ce regain d’activité est le fruit aussi de la forte volonté des habitants de cette région de tourner la page de ce tremblement de terre qui a impacté le cours normal de la vie, heureusement pour une courte durée.

Approché par la MAP, Mohamed Q., épicier au village d’Aït Tamlil, a salué le rôle crucial des autorités publiques qui ont œuvré pour une reprise rapide des activités commerciales et économiques, précisant que les habitants effectuent désormais leurs courses dans des conditions normales.

« Le séisme a certes impacté notre moral, mais la célérité des autorités et l’efficacité de leurs interventions et de leur soutien ont mis du baume à nos cœur », s’est félicité ce quinquagénaire.

Pour sa part, Mohamed. K, propriétaire d’une droguerie, a salué hautement le grand travail accompli par l’ensemble des acteurs concernés au profit des sinistrés, dès les premières heures ayant suivi cette catastrophe naturelle.

A rappeler qu’un total de 450 élèves d’établissements scolaires endommagés par le séisme dans la commune d’Ait Oumdis ont été transférés vers des classes du groupe des écoles d’Aït Moussa, dans le cadre des efforts visant la reprise immédiate des études dans des conditions garantissant la sécurité des élèves et du corps enseignant.

S.L.