Piqûre de scorpions: grande mobilisation dans la région de Béni Mellal

Par LeSiteinfo avec MAP

Une batterie de mesures ont été prises pour prévenir et lutter contre les piqûres de scorpions et les morsures de serpents dans la région Béni Mellal-Khénifra à l’occasion des fortes chaleurs qui s’abattent dans la région, selon la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale.

Dans ce sillage, l’ensemble des hôpitaux et centres de santé de la région ont été dotés de kits anti-scorpioniques et de sérums anti vipérin distribués par le Centre national antipoison et de pharmacovigilance dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre les piqûres de scorpions qui ambitionne d’assurer une meilleure prise en charge des personnes piquées ou mordues, a indiqué à la MAP, Hicham Choubi, le chargé de communication à la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale à Béni Mellal-Khénifra.

Choubi a également rappelé les efforts des autorités sanitaires de la région en ce qui concerne l’intensification des campagnes et des actions de sensibilisation qui permettent de prévenir les populations locales sur les moyens de prévention contre les piqûres et morsures, rappelant que la région Béni Mellal-Khénifra, en raison de sa forte dominante rurale et montagneuse connait une recrudescence des piqûres et des morsures en période de canicule.

Il s’est félicité des importants efforts déployés dans ce sens, et qui ont permis d’atteindre des résultats probants quant à la baisse du taux de létalité parmi les cas de personnes victimes et piqûres de scorpions, précisant que la distribution de ces kits s’est avérée efficace dans la prise en charge immédiate des victimes de ce genre d’incidents.

La distribution des antidotes, les campagnes de sensibilisation et la formation du personnel soignant débutent généralement en mois d’avril pour se poursuivre jusqu’au mois d’octobre, a-t-il fait remarquer, expliquant que le volet de la formation du corps soignant médecins et infirmiers ambitionnent de les outiller de compétences médicales pour une prise en charge adéquate et rapide des personnes envenimées.

Le volet de la sensibilisation est mené en étroite collaboration avec des associations locales sur les moyens d’accroître les sorties de communication et les campagnes de sensibilisation sur les gestes à adopter en cas de piqûres et de morsures ainsi que les erreurs à éviter pour écarter toute éventuelle complication, a-t-il averti.

Les morsures reptiles et piqûres de scorpions connaissent une prolifération lors de la saison estivale, notamment, dans les zones essentiellement rurales et montagneuses de la région Béni Mellal-Khénifra.

A cet égard, la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale insiste sur l’impératif de s’orienter vers les centres de santé les plus proches pour permettre une meilleure prise en charge des cas de piqûres ou de morsures et d’éviter les méthodes traditionnelles de traitement.

S.L