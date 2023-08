Égalité hommes-femmes : Société Générale Maroc certifiée EDGE Move 2

Société Générale Maroc a obtenu la certification EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) au deuxième niveau MOVE. Une distinction qui reflète l’engagement de la compagnie en matière d’équité et qui est réservée aux entreprises respectant les normes internationales en matière d’égalité de genre.

La certification EDGE, étant la référence mondiale en matière d’égalité professionnelle femmes-hommes, évalue différents critères, tels que la parité au sein de l’organisation, les politiques de recrutement et de promotion, l’équité salariale et la culture de diversité en entreprise. De plus, elle prend en compte la perception des employés concernant l’inclusivité et les opportunités de carrière au sein de l’entreprise.

Société Générale Maroc, forte de plus de 3.000 employés, a pu obtenir la certification EDGE sur l’égalité des genres, en mettant en avant sa volonté de renforcer le rôle des femmes au sein de ses effectifs et de promouvoir leur présence dans les postes de direction. Cet engagement en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion est un élément clé de son approche en tant qu’employeur responsable, reflétant l’ambition stratégique de la banque en matière de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE).

40 % de femmes figurent parmi l’effectif total, 42 % au sein du conseil d’administration non exécutif, 40 % parmi les cadres supérieurs et le top management, et 50 % parmi les hauts potentiels. Cette diversité au sein de la banque témoigne de son engagement à créer un environnement inclusif et propice à l’épanouissement professionnel des femmes.

La certification EDGE représente la concrétisation d’une feuille de route inclusive en matière de gestion des ressources humaines, confirmant que la diversité est un moteur de croissance pour atteindre les objectifs stratégiques de la banque.