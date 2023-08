Electro Bousfiha inaugure un nouveau magasin à Marrakech

Le spécialiste de la distribution de l’électroménager et de l’ameublement, Electro Bousfiha, a procédé à l’inauguration de son 6e magasin à Marrakech, le 28 juillet. Le groupe consolide ainsi sa présence à travers le royaume.

Electro Bousfiha est l’une des premières enseignes de distribution d’électroménager qui a vu le jour dans les années 1960 dans la région de Meknès. Bénéficiant d’un emplacement stratégique en plein cœur de la ville ocre, ce nouveau magasin vient étoffer le réseau du groupe et renforcer le développement national d’Electro Bousfiha en allant au plus près des Marrakchis, une nouvelle clientèle que la maque compte fidéliser rapidement. C’est donc plus qu’une extension de réseau, cette implantation à Marrakech marque la volonté d’un fort déploiement et promotion de l’enseigne en vue de garantir aux clients un maximum de proximité.

Sur une superficie de 1000 m², le magasin dispose d’un parking et expose une large gamme d’articles électroménagers innovants, ultra modernes, ainsi que des produits de climatisation et d’ameublement. Le magasin Electro Bousfiha offre des produits multimarques avec un excellent rapport qualité/prix connu dans l’ADN du groupe. Ce nouveau point de vente à l’image de l’ensemble des magasins du réseau a nécessité un important investissement et compte une équipe de 200 personnes formées et qualifiées pour répondre aux différentes sollicitations des clients. De même, il propose un large choix de références et de marques avec un service après-vente complet, une force de vente compétente et une garantie pour tous les produits de l’enseigne allant d’un an jusqu’à 10 ans. Enfin, la livraison est gratuite sur toute la ville et sa région.

La stratégie d’expansion du groupe ne s’arrête pas là, car bénéficiant de la confiance de ses clients, Electro Bousfiha vise à renforcer sa présence à travers tout le Royaume et ambitionne de se positionner en tant que N° 1 de la distribution de l’électroménager au niveau national avec des perspectives de développement à l’international, notamment en Afrique Subsaharienne. À ce titre, une nouvelle ouverture est prévue bientôt à Tanger, qui portera à 2 le nombre de magasins dans la ville du détroit. Elle portera ainsi le nombre de magasins Electro Bousfiha à 7 à horizon 2024.