Canicule à Fès: ruée vers les piscines

Avec des températures avoisinant parfois les 40 degrés Celsius, les habitants de Fès se tournent vers les piscines, les parcs aquatiques et les complexes touristiques pour se détendre et se rafraîchir.

Les piscines, privées et publiques, éparpillées dans toute la ville de Fès et ses environs, sont particulièrement prisées par les familles en quête de détente et de loisirs.

Les familles choisissent soigneusement les lieux de loisirs qui offrent le confort nécessaire, avec des installations répondant à leurs besoins. Les piscines existant qui œuvrent pour répondre aux normes d’hygiène et de qualité, offrent des espaces de jeux et de divertissement pour les enfants, ainsi que d’autres commodités.

Outre la piscine municipale de Fès, il existe trois autres piscines ouvertes au public dans les provinces de Fès Médina, Saïs et Zouagha, qui attirent un grand nombre de visiteurs.

Ces piscines, ouvertes depuis début de juillet, proposent des cours de natation pour les enfants le matin, tandis que l’après-midi est réservé au grand public pour des moments de loisirs, de natation et de détente, le tout à des tarifs symboliques et avantageux.

Hakima Hatri, adjointe au maire de Fès en charge des Affaires culturelles, sociales et sportives, a souligné dans une déclaration à la MAP que la commune est déterminée à gérer la piscine municipale en offrant des conditions idéales pour accueillir les enfants et les citoyens, leur permettant de profiter pleinement de cet espace récréatif.

De plus, d’autres piscines ont été ouvertes dans la ville, gérées en partenariat avec le secteur de la jeunesse et les instituts d’éducation et de formation, facilitant ainsi l’accès aux cours de natation pour les enfants, tout en ouvrant leurs portes au public en après-midi à des prix très abordables.

Un autre lieu très apprécié par les familles de Fès et des environs est la piscine située à proximité de la forêt d’Ain Chkef, qui propose une gamme variée de services, de piscines et d’espaces de loisirs de qualité supérieure.

La direction de cet établissement a expliqué dans une déclaration à la MAP que l’affluence est importante dès que l’été arrive avec ses températures élevées, parfois dépassant les 40 degrés Celsius.

Pour répondre aux attentes des clients, cet espace de loisirs a été aménagé de manière à satisfaire les besoins des visiteurs. Des piscines pour les enfants et les adultes sont disponibles, ainsi que des espaces de restauration et de rafraîchissements, sans oublier les aires de jeux pour les plus jeunes.

