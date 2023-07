Faux billets: les derniers chiffres de BAM

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre de faux billets détectés en 2022, s’est établi à 7.090, représentant l’équivalent de 960.000 dirhams, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Le faux monnayage demeure marqué par la prépondérance de la coupure de 200 dirhams, qui représente 52% du total des faux billets, indique la Banque centrale dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 2022.

En outre, ce rapport fait état de la poursuite de la tendance baissière avec le recul du ratio de contrefaçon à 2,9 faux billets pour chaque million de billets en circulation contre 3,3 en 2021.

Par ailleurs, la Banque Centrale a produit et livré 2 millions de passeports biométriques, 2,4 millions de Permis de conduire électronique et de Certificats d’immatriculation électronique, 37 millions de vignettes et timbres au profit des différents organismes de l’Etat et 73.000 Permis de port d’armes.

