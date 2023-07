Oujda: grand engouement pour les glaces (VIDEO)

Presque toutes les régions du Royaume connaissent des températures élevées en cette saison estivale 2023.

La région de l’Oriental n’échappe pas non plus à la règle et à la canicule générale ambiante. Et les citoyens sont à la recherche de tout moyen les aidant à trouver peu ou prou de fraîcheur vivifiante.

Ainsi à Oujda, capitale de l’Oriental, c’est la ruée vers les glaces, les crèmes glacées et autres sorbets de la part des citoyens, tous âges confondus, a pu constater la caméra de Le Site info.

Et à ce propos, un marchand de glace oujdi nous a confirmé le succès fou qu’ont les glaces de toutes sortes et de tous les parfums, auprès de la population, dans le but de mieux supporter les grosses chaleurs qui sévissent dans la région.

Larbi Alaoui