Opération anti-drogue dans le port de pêche de Nador

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la brigade de la police judiciaire de Nador ont mis en échec, mardi matin au port de pêche de la ville, une tentative de trafic international de drogue et saisi 323 kilogrammes de chira, apprend-on de source sécuritaire.

Cette opération sécuritaire, menée en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, s’est soldée par l’interpellation de deux individus qui travaillent à bord d’un bateau de pêche, soupçonnés d’être impliqués dans cette activité criminelle, précise-t-on de même source.

Les mis en cause ont été soumis aux procédures de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d’en déterminer l’ensemble des ramifications nationales et internationales.

S.L.