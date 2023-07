Deux vedettes de « Love is blind » en vacances à Marrakech (PHOTO)

Cameron Hamilton et son épouse, Laureen Speed Hamilton, ont débarqué il y a de cela quelques heures au Maroc, afin d’y passer d’agréables vacances estivales.

Ainsi, les vedettes de la première saison du feuilleton américain de téléréalité, « Love is blind » (L’amour est aveugle) ont opté pour Marrakech en vue de profiter des mille et une merveilles de la belle ville ocre. De même que le couple a exprimé son grand bonheur et sa satisfaction des moments qu’il passe dans de beaux sites touristiques marrakchis, ainsi que son admiration pour la gastronomie marocaine et du thé légendaire « made in Morocco ».

Quant à Laureen Speed Hamilton, elle a tenu à se parer de vêtements traditionnels marocains, partie intégrante du patrimoine immatériel du Royaume, depuis son arrivée à Marrakech.

L.A.