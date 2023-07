Une vidéo de l’acteur Abdelghani Sannak enflamme la Toile

De nombreuses pages de la Toile ont publié et partagé, ces dernières heures, un enregistrement vidéo où paraît l’acteur Abdelghani Sannak dans un état assez déplorable.

Cette apparition dans un état de clochardisation manifeste de l’un des principaux interprètes de la premier partie du feuilleton à succès « Salamat Abou Lbanat » a suscité les grandes indignation et colère de nombreux artistes marocains.

De leur côté, de nombreux internautes ont interagi à l’enregistrement vidéo, qui a été publié par un site électronique, surtout après des rumeurs fallacieuses prétendant que Abdelghani Sannak était dans un état d’ébriété avancé.

Ceci a fait réagir le grand artiste, écrivain et réalisateur Mohamed Choubi qui, comme à l’accoutumée, est dans toutes les batailles justes et justifiées, tel ce cas de défense d’un ami et collègue. Cet excellent comédien, qui dit rêver de jouer un jour le rôle du grand artiste peintre, Feu Jilali Gharbaoui, s’est ainsi insurgé contre cette polémique vaseuse qu’il considère comme une grande humiliation impardonnable vis-à-vis de cet acteur accompli qu’est Abdelghani Sannak.

Et via sa page officielle Facebook, Mohamed Choubi a également appelé le Syndicat des artistes à intervenir dans cette affaire et de porter plainte à l’encontre du site électronique ayant publié la vidéo, que Abdelghani Sannak avait lui-même filmée, alors qu’il se trouvait sur la voie publique.

Larbi Alaoui