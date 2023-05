Une vidéo circulant sur la Toile fait réagir la DGSN

Par LeSiteinfo avec MAP

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a catégoriquement démenti, jeudi matin, la véracité des commentaires accompagnant une vidéo relayée sur les téléphones portables, montrant une femme en train d’exposer une fillette à la violence, avec un commentaire prétendant que ces incidents aient eu lieu au Maroc.

La DGSN a catégoriquement démenti, dans une mise au point, la véracité de ces commentaire prétendant que l’incident ait eu lieu au Maroc et demandant de l’aide pour identifier la femme en question.

En vue d’éclairer l’opinion publique nationale et réfuter ces fausses allégations, la DGSN affirme que les enquêtes et les investigations techniques menées au sujet de cette vidéo ont montré que l’incident avait été filmé dans un pays d’Amérique centrale où il avait fait l’objet d’une large diffusion médiatique, notamment après l’interpellation de la suspecte au cours de mai courant par les services de police.

La DGSN veille à démentir les faux commentaires qui circulent à cet égard et réitère sa détermination à suivre et à contrôler tous les contenus violents qui portent atteinte au sentiment de sécurité des citoyens et citoyennes.

S.L