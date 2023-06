Badr Benoun célèbre le baptême de son fils (VIDEOS)

L’international marocain et joueur du Qatar SC, Badr Benoun, a célébré avec faste la « Aqiqa » (ndlr, ou « Al-‘Aqiqa », rituel religieux consistant à fêter une naissance) de son fils, le benjamin de la famille, lundi 19 juin.

Cet évènement a eu lieu en présence des membres de la famille de Benoun et de ses camarades et amis, joueurs d’équipes de la Botola Pro marocaine. Parmi ces derniers, citons les noms de Mouhcine Yajour, Yassine Salhi, Omar Arjoune, ainsi que l’une des vedettes de la sélection nationale, Azzedine Ounahi, Mahmoud Benhalib et Abdelilah Hafidi, entre autres footballeurs marocains.

Pendant cette célébration de la « Aqiqa », Ghislane Benoun, épouse du Lion de l’Atlas, arborant un beau caftan traditionnel marocain, un maquillage du visage bien étudié et une coupe de cheveux très moderne, a été la vedette incontestable de la cérémonie.

Tout ce beau monde, de l’entourage de Badr Benoun, a passé d’agréables moments de convivialité manifeste et de joie immense, dansant sous les airs de chansons populaires marocaines, dans une grande ambiance de liesse.

Larbi Alaoui