Marrakech: l’artiste Saadia Louk lutte courageusement contre la maladie (VIDEO)

Le Site info a absolument tenu à rendre visite à la grande actrice Saadia Louk, dans la petite et modeste maison dont elle est simple locataire, sise à Bab Doukkala à Marrakech.

Notre visite a pour objectif de faire entendre la voix de cette artiste qui lutte courageusement contre la maladie, aux autorités compétentes de Marrakech et aux responsables du pays, concernées par l’art dans tous ses états et par le sort de nos artistes, malades ou pas.

Chez Saadia Louk, notre caméra a pu constater une toute petite partie des souffrances quotidiennes de la célèbre comédienne, dont Khadija, sa fille, a révélé dans un entretien que sa maman est devenue hémiplégique (ndlr, paralysie affectant un seul côté du corps). Et qu’elle n’est plus capable de faire un mouvement, depuis un an et demi, ce qui l’a ainsi obligée à rester alitée.

De même que la fille de notre artiste Saadia Louk a déclaré que le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Bensaid, a pris contact avec elle pour avoir des nouvelles de la santé de sa mère, quand il a su que celle-ci souffre d’hémiplégie.

L.A.