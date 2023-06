Marrakech: la police fait tomber des narcotrafiquants

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont interpellé, jeudi, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, trois individus, dont une femme, âgés de 41 à 44 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de psychotropes, apprend-on de source sécuritaire.

La mise en cause a été interpellée à son arrivée à Marrakech à bord d’un autocar de transport de voyageurs en provenance d’une ville du nord du Royaume, précise la même source, notant que les opérations de perquisition effectuées ont permis de trouver en sa possession 3.500 comprimés d’ecstasy.

Les recherches et investigations menées dans le cadre cette affaire ont permis l’identification de ses complices avant leur interpellation dans la commune de Tassoultante, en possession d’une quantité de chira, de doses de cocaïne et de 180 comprimés « Rivotril », outre une balance électronique et des sommes d’argent en devise nationale, américaine et européenne soupçonnées provenir de cette activité criminelle, ajoute la même source.

Les mis prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin de déceler les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et de déterminer l’ensemble des actes criminels qui leur sont attribués, conclut-on.

S.L.