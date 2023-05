Quelles sont les vedettes marocaines les plus suivies sur Instagram ?

C’est Nora Fatehi qui est en tête de la liste des vedettes marocaines les plus suivies sur le réseau social Instagram.

Rappelons qu’elle a plusieurs cordes à son arc artistique. Née à Toronto, elle est en effet, tout à la fois, actrice, mannequin, danseuse, chanteuse et productrice maroco-canadienne, connue pour son travail dans l’industrie cinématographique indienne de Bollywood.

Le nombre astronomique et impressionnant des fans et followers de Nora Fatehi est de 45 millions. Ce qui fait d’elle la vedette marocaine incontestable et sans véritable rivale, dépassant très largement les autres. La seconde sur cette liste est la célèbre diva Asmaa Lamnawar avec plus de 12,5 millions de fans et followers. Elle devance ainsi la chanteuse Salma Rachid, détentrice de la 3ème position, qui a 10,6 millions d’admiratrices et d’admirateurs.

Rajaa Belmir est 4ème avec un total de quelque 10 millions de fans sur Instagram. Quant à Dounia Batma, avec 9,7 millions de followers, elle n’est que 5ème de la liste. Vient en 6ème position Ibtissam Tiskat, autrice-compositrice, suivie par plus de 7,7 millions de fans.

Notons que la manière d’interagir avec les admirateurs diffère d’une star à une autre. Ainsi, certaines tiennent à être omniprésentes, au quotidien, via Instagram, alors que d’autres se contentent, de temps en temps, de faire de furtives et rares apparitions, dans le seul but de faire la promo de leurs récentes activités artistiques.

Cependant, il y en a d’aucunes qui n’hésitent point à partager avec leurs admirateurs des détails de leur vie personnelle, privée et familiale.

Larbi Alaoui