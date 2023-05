Martil: tentative de vol dans une agence de transfert d’argent

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire à Tétouan ont interpellé, mercredi, en coordination avec leurs homologues à Martil, trois individus âgés de 18 à 27 ans, pour leur implication présumée dans une tentative de vol sous la menace de la violence dans une agence de transfert d’argent, a indiqué une source sécuritaire.

Les services de la police judiciaire avaient entamé, le 19 avril dernier les procédures de constatation d’une tentative de vol sous la menace de la violence qui a visé une agence de transfert d’argent à Martil, ajoute la même source, précisant que les recherches et investigations ont permis l’identification des suspects et leur interpellation mercredi à Tétouan et à Martil.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie du matériel utilisé dans cette tentative, à savoir des armes blanches, une moto, une cagoule et des capsules de chira et une somme d’argent en devises.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour identifier les actes criminels qui leur sont reprochés.

S.L.