Date de Aïd al-Adha: ce que disent les astrologues

La date de l’Aïd al-Adha 2023 au Maroc est déjà connue. Selon l’astrologue Hicham El Aissaoui et l’ingénieur en astronomie Ali El Amraoui, la fête du mouton sera célébrée le jeudi 29 juin dans le Royaume.

Contactés par Le Site info, les deux experts ont indiqué que selon les calculs, le mois de Dou Dhou al qi’da commencera le dimanche 21 mai courant et Dou Al Hijja le mardi 20 juin. Le croissant annonçant le début de Dou Al Hijja ne pourra, en effet, pas être observé le dimanche 18 juin. Par ailleurs, le jour de Arafa coïncidera avec le mercredi 28 juin.

Même si les calculs astrologiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu. Et c’est le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annonce officiellement la date de début de Dou Al Hijja et celle de l’Aïd al-Adha.

H.M.