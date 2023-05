Hydrogène vert : lancement d’une étude stratégique pour le Maroc

Le Cluster Green H2 Maroc, un acteur majeur dans la promotion de l’hydrogène vert au Maroc et à l’international, a tenu sa première réunion du comité de pilotage pour lancer une étude stratégique en collaboration avec le cabinet E/Y & FRAUNHOFER, soutenue par la GIZ.

Cette étude vise à analyser en profondeur la chaîne de valeur de l’hydrogène vert au Maroc, en tenant compte des opportunités et des défis associés à la production, au transport, au stockage et à l’utilisation de cette énergie propre et renouvelable.

Elle a également pour objectif de définir le mode d’organisation et de fonctionnement du Cluster, en identifiant ses missions, ses objectifs, sa gouvernance et son plan d’action.

Enfin, elle s’intéressera à des business cases tels que l’ammoniac, le méthanol et l’acier vert, en évaluant leur potentiel économique, environnemental et social.

Le comité de pilotage était composé des membres du bureau du Cluster Green H2 Maroc, notamment Mohammed Yahya ZNIBER, Président du Cluster Green H2, Samir RACHIDI, Secrétaire Général du Cluster, Youssef GUENNOUN, Président du comité Industrie Chimie, et Mostapha BOUSMINA, Co- Président du comité Recherche, Développement & Innovation.

Des représentants d’organismes tels que l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), l’Agence nationale des ports (ANP), Tanger Med Utilities (TMU), l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), le Ministère de l’équipement et de l’eau, et le Ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques étaient également présents.

Au cours de cette réunion, les objectifs et le périmètre de l’étude ont été présentés, couvrant les aspects technologiques, économiques, institutionnels et réglementaires de la filière de l’hydrogène vert.

Cette réunion a été l’occasion d’échanger sur les attentes et les contributions des acteurs impliqués dans le développement de cette filière stratégique. Le Cluster Green H2 Maroc se félicite de la mobilisation et de l’engagement des acteurs nationaux dans ce projet, en ligne avec les orientations de Sa Majesté le Roi, visant à faire du Maroc un précurseur en matière de transition énergétique et d’industrialisation verte.