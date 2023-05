Cloud Academy : le MESRSI et Orange Maroc scellent un partenariat

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), Abdellatif Miraoui, et le Directeur Général d’Orange Maroc, Hendrik Kasteel, ont présidé, mercredi 17 mai 2023 à Casablanca, en marge du Forum de la Transformation Digitale, la cérémonie de signature d’une Convention-Cadre de partenariat entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et Orange Maroc, portant sur la création de la « Cloud Academy ».

Cette convention-cadre témoigne de l’engagement des deux Parties à contribuer activement à la réussite de la transformation digitale du Royaume. Elle s’inscrit en phase avec la mise en œuvre du Plan National d’Accélération de la Transformation de l’Ecosystème de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (PACTE ESRI-2030 ), notamment dans son volet relatif à l’adaptation de l’offre de formation aux besoins des secteurs socio-économiques afin de doter les étudiants des compétences nécessaires dans le domaine des technologies innovantes telles que le Cloud Computing, le Big Data ou encore l’Intelligence Artificielle et la cyber-sécurité.

Lors de son intervention à cette occasion, le ministre a souligné que « Les percées technologiques dans le domaine du digital sont porteuses de grandes opportunités en termes d’accélération de la modernisation de notre économie et le rehaussement de la compétitivité de nos entreprises. C’est pour cela que le PACTE ESRI 2030 place le numérique au cœur de ses choix stratégiques et accorde une attention particulière à la formation d’un vivier de compétences dans les métiers du digital au même titre que la promotion de la recherche scientifique dans ce domaine porteur ».

De son côté, Hendrik Kasteel, le Directeur Général d’Orange Maroc, a affirmé que « La création de la Cloud Academy en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation traduit notre volonté commune de former une nouvelle génération de talents numériques, prêts à relever les défis technologiques d’aujourd’hui et de demain. Ensemble, nous construisons les bases d’une économie digitale prospère et ouvrons de nouvelles perspectives pour les étudiants sur l’ensemble du territoire marocain ».

Il est à noter que les participants à la « Cloud Academy » bénéficieront d’une formation de qualité dispensée par des experts d’Orange Maroc et ses partenaires technologiques. Ils auront accès à des programmes d’apprentissage novateurs, des ateliers pratiques et des ressources pédagogiques de pointe.