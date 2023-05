Les prix de la volaille ont enfin baissé au Maroc

Les prix de la volaille ont enfin baissé. Après avoir atteint 30 dirhams, le kilo coûte désormais entre 18 et 21 dirhams, au grand soulagement des consommateurs.

Contacté par Le Site info, Youssef Alaoui, le président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) explique cette baisse par le fait que l’offre dépasse actuellement la demande.

«Les prix de la volaille avaient grimpé ces dernières semaines à cause de la baisse de production. Plusieurs éleveurs avaient suspendu leur activité à cause de la cherté des prix de la nourriture, notamment le mais et le soja. Aujourd’hui, plusieurs éleveurs ont relancé la production, espérant un retour à la normale d’avant-covid», assure Youssef Alaoui.

Toutefois, a-t-il indiqué, le prix du poulet ne sera jamais comme avant la pandémie vu les coûts de production qui ont augmenté. « La volaille coûtera désormais 20 dirhams en temps normal», a souligné le président.

La production coûtait en effet entre 12 et 13 dirhams par poulet avant le coronavirus. Aujourd’hui, elle est de 17 dirhams.

