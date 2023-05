Le marché des poulets de ferme à Marrakech frôle la faillite (VIDEO)

Les commerçants du marché de vente des poulets de ferme, « al beldi », situé au centre-ville de Marrakech, travaillent dans des conditions déplorables, alors que les responsables concernés demeurent étrangement aux abonnés absents et ne bougent pas le petit doigt.

L’un de ces commerçants, pâtissant énormément de ce qu’il est advenu de ce souk, a déclaré à Le Site info que ses collègues et lui souffrent du manque d’eau potable et de l’absence d’électricité, ce qui a des répercussions désastreuses sur leurs activités.

Notre interlocuteur a aussi déploré que les commerçants du marché de poulet de ferme se plaignent d’une certaine « répression ». Ils sont également menacés, d’une manière voulue par d’aucuns, de devoir quitter les lieux, à cause des conditions actuelles de l’exercice de leurs activités. Et ce, en plus des raisons précitées, à cause également de l’absence du système d’assainissement, nécessaire dans ce cas de figure.

De même que les plaignants ont souligné avoir adressé des dizaines de correspondances aux autorités concernées, expliquant dans le détail leurs nombreuses doléances, mais ces correspondances sont encore et toujours ignorées par leurs destinataires, d’après les commerçants.

L.A.